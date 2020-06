WAC nach 3:3 im Verfolgerduell gegen LASK weiter Zweiter

Der WAC bleibt erster Verfolger von Fußball-Bundesliga-Tabellenführer Salzburg. Die Kärntner holten am Sonntag in einem verrückten Torreigen gegen den LASK ein 3:3 nach 0:2-Rückstand. Nach einem Tor von Michael Novak (89.) lag der WAC sogar auf Siegkurs, doch Samuel Tetteh besorgte in der 91. Minute den verdienten Punkt für den LASK. Die perfekte Linzer Auswärtsbilanz riss im 12. Saisonspiel.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Am Ende stand es 3:3