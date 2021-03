WAC nach 3:5 gegen WSG Tirol noch nicht fix in Meistergruppe

Der WAC hat den ersten Matchball im Kampf um einen Platz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga ausgelassen. Die Kärntner kassierten am Sonntag in der Lavanttal-Arena gegen WSG Tirol eine bittere 3:5-Niederlage, liegen allerdings auch nach der vorletzten Runde des Grunddurchganges in der Tabelle auf Rang fünf. Die Tiroler sind nur einen Zähler dahinter neuer Sechster und damit ebenfalls in der Pole Position im Rennen um die letzten beiden Tickets im "oberen Play-off".

SN/APA/GERT EGGENBERGER Nikolai Baden Frederiksen war von der WAC-Abwehr nicht zu halten