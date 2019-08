WAC peilt gegen Altach nächsten Heimsieg an

Der WAC hat am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den SCR Altach den zweiten Heimsieg in Folge im Visier. Eine Woche nach dem 5:0 über den SV Mattersburg soll es auch am Samstag gegen die Vorarlberger mit einem Erfolg klappen, doch Trainer Gerhard Struber warnte: "Auf uns wartet eine sehr schwierige Aufgabe."

SN/APA/GERT EGGENBERGER Der WAC tankte gegen Mattersburg Selbstvertrauen