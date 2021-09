WAC peilt gegen Hartberg dritten Sieg in Folge an

Der Wolfsberger AC empfängt am Samstag (17.00 Uhr) in der 7. Fußball-Bundesliga-Runde in der Lavanttal-Arena den TSV Hartberg. Die Kärntner sind nach einem holprigen Saisonstart zuletzt ordentlich in die Gänge gekommen. Seit drei Spielen ist die Truppe von Trainer Robin Dutt ungeschlagen, die letzten beiden Liga-Partien wurden gewonnen. Diese Serie soll gegen die Hartberger fortgesetzt werden. Die Steirer wiederum sind seit dem Sieg bei Rapid in Runde eins ohne vollen Erfolg.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB WAC-Routiniers Leitgeb und Liendl wollen drei Punkte gegen Hartberg