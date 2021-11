WAC peilt gegen WSG Tirol Fortsetzung des Erfolgslaufs an

Der WAC hat im Fußball-Bundesliga-Auswärtsmatch am Sonntag gegen die WSG Tirol die Fortsetzung seines Erfolgslaufs im Visier. Die zweitplatzierten Wolfsberger reisen nach zuletzt sechs Pflichtspiel-Siegen in Folge voller Optimismus zum Schlusslicht. Dennoch warnte Trainer Robin Dutt: "Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Partie, wissen aber, dass wir uns immer aufs Neue beweisen müssen."

SN/APA/GERT EGGENBEGERGER/GERT EGGE Dutt will gegen WSG siebenten WAC-Sieg in Folge