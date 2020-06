WAC plant gegen Hartberg nächsten Schritt Richtung Europacup

Nach dem gelungenen Start in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga peilt der WAC am Mittwoch den nächsten Schritt Richtung Europacup-Teilnahme an. Mit einem Heimsieg über den TSV Hartberg würden die Kärntner ihren Platz unter den Top drei festigen und den positiven Trend fortsetzen.

SN/APA/GERT EGGENBERGER WAC-Coach Feldhofer möchte sich in den Top 3 festsetzen