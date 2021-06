WAC-Präsident Riegler erhält Geldstrafe von 1.500 Euro

Dietmar Riegler hat vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga eine Geldstrafe in der Höhe von 1.500 Euro aufgebrummt bekommen. Der Clubchef des WAC wurde wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber einem Spieloffiziellen und Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung am Montagabend sanktioniert. Riegler hatte den Vierten Offiziellen im Europacup-Play-off-Finale gegen die Wiener Austria am 30. Mai in der Wolfsberger Lavanttal Arena u.a. gerempelt. Die Folge war eine Anzeige.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Dietmar Riegler muss in die Tasche greifen