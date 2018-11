WAC-Profi Liendl freut sich auf Wiedersehen mit Austria

Nach rund fünfjähriger Pause kehrt Michael Liendl wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Steirer gastiert am Sonntag in der 13. Fußball-Bundesliga-Runde mit dem WAC bei der Austria. In Wien-Favoriten stand der Mittelfeldspieler von 2009 bis 2012 unter Vertrag und erlebte dabei laut eigenen Angaben "drei sehr schöne Jahre".

SN/APA/HANS PUNZ Michael Liendl war jahrelang meist Edelreservist bei der Austria