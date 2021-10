WAC setzt Erfolgslauf im Kärntner Duell mit Klagenfurt fort

Der WAC hat seinen Erfolgslauf in der Fußball-Bundesliga zum Auftakt der Rückrunde des Grunddurchganges fortgesetzt. Die Truppe von Coach Robin Dutt behielt am Samstag im Kärntner Duell mit dem ersatzgeschwächten Aufsteiger Austria Klagenfurt verdient mit 2:1 (1:0) die Oberhand und festigte mit dem dritten Sieg in Folge den dritten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den auf Rang fünf zurückgefallenen Kärntner Rivalen wurde nach der 12. Runde auf vier Punkte ausgebaut.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Liendl und Röcher schossen den WAC zum Sieg