WAC setzte nach magischer Nacht mit 2:0 in Hartberg fort

Drei Tage nach der "magischen Nacht" von Mönchengladbach hat der WAC in der heimischen Fußball-Bundesliga zwar nicht gezaubert, aber nahtlos fortgesetzt. In Hartberg gewannen die Kärntner am Sonntag verdient mit 2:0 (0:0) und kletterten nach dem fünften Ligasieg en suite vorläufig auf Platz zwei.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Nach der Kür in Gladbach gab es eine erfolgreiche Pflicht in Hartberg