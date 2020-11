WAC siegt bei völlig harmloser Admira 3:1

Der international erfolgreiche WAC hat auch in der heimischen Fußball-Bundesliga auf die Siegerstraße zurückgefunden. Drei Tage nach dem 4:1-Erfolg bei Feyenoord Rotterdam in der Europa League feierten Michael Liendl und Co. am Samstag in der sechsten Bundesligarunde bei der Admira einen völlig ungefährdeten 3:1-(3:0)-Sieg - den erst zweiten 2020/21. Kurios: Liendl traf wie schon gegen Feyenoord zweimal vom Elfmeterpunkt (12., 23.).

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Der WAC feierte einen ungefährdeten Sieg