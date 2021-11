WAC siegt dank Liendl-Elfer 1:0 bei Admira

Der WAC hat am Samstag die passende Antwort auf das 1:5-Debakel in der Vorwoche bei der WSG Tirol gegeben. Die Wolfsberger feierten im Fußball-Bundesliga-Duell mit der Admira einen verdienten 1:0-Auswärtssieg und verbesserten sich dadurch zumindest bis zum Sonntag an die zweite Stelle. Die seit Anfang Oktober sieglose Admira ist weiterhin Zehnter. Das entscheidende Tor erzielte Michael Liendl in der 82. Minute aus einem Elfmeter.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Liendl schießt WAC zu Sieg gegen Admira