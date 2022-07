Fußball-Bundesligist WAC hat einen prominenten Testspiel-Gegner an Land gezogen. Wie die Kärntner am Sonntag vermeldeten, kommt es am 27. Juli im Klagenfurter Wörthersee Stadion zu einem Duell mit dem regierenden italienischen Meister AC Milan.

SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Italiens Meister Milan testet gegen den WAC