WAC-Trainer Feldhofer geht nicht von Weissman-Verbleib aus

WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer geht nicht davon aus, dass ihm sein Toptorjäger Shon Weissman auch in der kommenden Saison noch zur Verfügung steht. Der Israeli ist noch bis Sommer 2021 in Wolfsberg unter Vertrag, hat sich mit 25 Toren in bisher 25 Einsätzen in der Fußball-Bundesliga aber auch für ausländische Spitzenclubs empfohlen.

SN/APA/HANS PUNZ Der Israeli hat sich für größere Clubs empfohlen