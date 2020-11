WAC trotzt dem Virus und siegt in Altach

Der Wolfsberger AC hat die Corona-Probleme weggesteckt und sich in die obere Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga vorgearbeitet. Die Kärntner gewannen am Samstag beim Tabellenvorletzten SCR Altach mit 2:0 (0:0) und schafften damit auch eine erfolgreiche Generalprobe für das Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen Dinamo Zagreb.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Der WAC entführt alle drei Punkte aus Altach