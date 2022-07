WAC und Admira in zweiter ÖFB-Cup-Runde

Bundesligist Wolfsberger AC und Absteiger Admira sind am Sonntag in die zweite Runde des österreichischen Fußball-Cups eingezogen. Der WAC behielt beim Regionalligisten SV Kuchl mit 4:1 (2:1) die Oberhand, die Admira gewann das erste Spiel unter Trainer Roberto Pätzold beim Fünftligisten SVg Purgstall mit 4:2 (2:0). Damit ist keiner der zwölf Bundesligisten in der ersten Cup-Runde gestolpert.

SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Guter Saisonauftakt für Robin Dutt und seinen WAC