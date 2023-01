WAC und Altach nehmen Training für Frühjahrssaison auf

Als letzte zwei Clubs haben am Montag der WAC und SCR Altach die Vorbereitung auf die von 10. bis 12. Februar beginnende Frühjahrssaison der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Altach-Profis absolvierten im Olympiazentrum Dornbirn sportmedizinische Untersuchungen sowie Kraft- und Motorik-Tests, am Dienstag und Mittwoch stehen Einzeluntersuchungen auf dem Programm. Mit dem ersten Rasentraining geht es für den SCR, der auf ein Trainingslager verzichten, am Donnerstag los.

In Sachen Transfers tat sich bei den Vorarlbergern über die Winterpause wenig. Trainer Miroslav Klose verlor lediglich den Ghanaer Amankwah Forson, der von RB Salzburg vorzeitig zurückgeholt wurde. Verpflichtet wurde bisher nur der deutsche offensiven Mittelfeldspieler Mike Bähre vom SV Meppen. Laut Informationen aus Italien steht Altach aber vor dem Engagement eines Torhüters von AC Milan. Der 20-jährige Däne Andreas Jungdal soll für eine halbes Jahr mit Kaufoption ausgeliehen werden. Der WAC startete unter Trainer Robin Dutt ebenfalls fast unverändert das Vorbereitungsprogramm. Die Kärntner haben keinen neuen Spieler verpflichtet und nur den Griechen Nikolaos Vergos in seine Heimat verliehen.