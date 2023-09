WAC und Hartberg hoffen auf Befreiungsschlag

Im Duell zweier Tabellennachbarn hoffen der Wolfsberger AC und der TSV Hartberg auf den befreienden Sieg in der Fußball-Bundesliga. Der WAC wartet seit vier Spielen auf den nächsten "Dreier", die Hartberger wollen am Samstag (17.00 Uhr) nach zwei Niederlagen hintereinander wieder jubeln. Nach guten Saisonstarts sind die beiden Clubs vor der 6. Runde auf die Plätze sieben und acht abgerutscht, mit einem Sieg im Lavanttal könnte der Blick aber wieder nach oben gerichtet werden.

WAC-Trainer Manfred Schmid versprühte vor der Begegnung gegen die Oststeirer jedenfalls Optimismus. "Wir haben eine sehr gute Trainingswoche gehabt und gehen mit Selbstvertrauen ins Spiel", sagte Schmid. Das 1:2 gegen Serienmeister Salzburg in der Vorwoche trotz 1:0-Führung und guter Leistung sei relativ schnell abgehakt gewesen. "Das Spiel hat keine Spuren hinterlassen. Wir sind auf einem guten Weg und es ist Zeit, uns endlich wieder zu belohnen."

Auch bei den drei Unentschieden zuvor gegen die Wiener Austria (0:0), Austria Lustenau (1:1) und Austria Klagenfurt (2:2) sei viel Gutes dabei gewesen. "Es geht jetzt um Genauigkeit und Effizienz im Aufbauspiel und darum, die Neuzugänge weiter zu integrieren", betonte Schmid, der auf den wegen Kritik gesperrten Augustine Boakye verzichten muss. Für den 52-Jährigen eindeutig zu Unrecht: "Wer ihn kennt, weiß, dass er nie jemanden beleidigen würde."

Gegen Hartberg erwartet der Wiener ein "offenes und sehr interessantes" Spiel. Besonders beim 1:0-Sieg bei Rapid vor drei Wochen habe die Elf von Trainer Markus Schopp eine sehr starke Leistung gezeigt. Der Saisonstart verlief für die Steirer vielversprechend, die verjüngte Schopp-Truppe zeigte spielerisches Potenzial und ging mit fünf Punkten aus drei Partien in die neue Spielzeit. Nach dem 1:5 gegen Salzburg folgte allerdings ein empfindlicher Rückschlag mit der jüngsten 0:3-Pleite gegen Austria Klagenfurt.

Nun soll auch Rückkehrer Donis Avdijaj wieder mithelfen, den Blick nach oben zu richten. Der Deutsch-Kosovare unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025 und startet in sein drittes Hartberg-Engagement innerhalb von zwei Jahren, nachdem er zuletzt beim FC Zürich nicht glücklich wurde. Die Schweizer planten nicht mehr mit dem 27-jährigen Kreativspieler, anders als Schopp. "Ein super Puzzleteil, das wir hier dazubekommen und uns offensiv noch flexibler macht."

Und Avdijaj blickte voller Zuversicht in die Zukunft. "Was spricht eigentlich dagegen, im Frühjahr an der Meisterrunde teilzunehmen?", fragte er.