WAC und Klagenfurt in ausgeglichenem Rennen um Kärntens Nr.1

Erstmals seit 37 Jahren spielen zwei Kärntner Clubs in der Fußball-Bundesliga, und nach sechs Runden hat sich das Duo im Gleichschritt im oberen Mittelfeld angesiedelt. Sowohl der WAC (in Altach) als auch Aufsteiger Austria Klagenfurt (zu Hause gegen WSG Tirol) haben am Samstag 2:1-Siege gefeiert und halten bei acht Punkten. Die Klagenfurter mussten dafür 3:35 Stunden lang ran und belohnten sich schließlich dank einer kämpferisch und defensiv starken Leistung.

Klagenfurter gratulieren sich zu gutem Saisonstart