WAC und LASK um gute Startposition für ihre Gruppen

Als Mannschaften zweier bald getrennter Welten bestreiten der WAC und der LASK den Abschluss des Grunddurchgangs in der Fußball-Bundesliga. Die Wolfsberger gehören auch im vierten Jahr des aktuellen Liga-Formats zu den Top-Sechs und könnten bei entsprechendem Verlauf am Sonntag (17.00 Uhr) als Zweiter und damit so gut platziert wie nie in die Meistergruppe starten. Für den LASK geht die verpatzte Liga-Saison in der Qualifikationsgruppe weiter.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Tai Baribo war im ersten Duell der Matchwinner