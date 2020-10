WAC und Rapid fühlen sich vor direktem Duell gestärkt

In der Lavanttal-Arena steigt am Sonntag ein Duell zweier Fußball-Bundesligisten, die zum Europa-League-Start sieglos geblieben sind. Dennoch fühlen sich sowohl der WAC nach dem Heim-1:1 gegen ZSKA Moskau als auch Rapid nach dem 1:2 im Allianz Stadion gegen Arsenal aufgrund der gezeigten Darbietungen in ihrer Zuversicht gestärkt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Rapid-Coach Kühbauer warnt vor dem WAC