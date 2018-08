WAC und Sturm trennten sich leistungsgerecht 1:1

Der Wolfsberger AC und Sturm Graz haben am Samstag in der 5. Runde der Fußball-Bundesliga die Punkte geteilt. Beim umkämpften 1:1 (1:0) in der Lavanttal-Arena schoss Marc Schmerböck die seit vier Spielen ungeschlagenen Kärntner vor der Pause in Front (41.). Joker Markus Pink traf kurz nach Wiederbeginn zum Endstand (48.). Vizemeister Sturm ist damit seit fünf Pflichtspielen sieglos.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Schmerböck traf erneut ins Schwarze