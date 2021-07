WAC unter Neo-Coach Dutt zwischen Umbruch und Kontinuität

Sein Pflichtspiel-Debüt als Fußball-Cheftrainer des Wolfsberger AC hat Robin Dutt in der ersten Runde des ÖFB-Cups mit einem 3:0 beim Wiener Sportklub erfolgreich absolviert. Nun folgt die Feuertaufe in der Bundesliga. Am Sonntag (17.00 Uhr) bestreitet der WAC zum Ligastart das Kärntner Derby bei Aufsteiger Austria Klagenfurt. Der 56-jährige Dutt zeigte sich bezüglich der Saisonziele sehr zurückhaltend, vermied das Wort Europacup und will auf altbewährte Kräfte setzen.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Robin Dutt setzt auf die Routiniers beim WAC