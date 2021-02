WAC unterliegt Altach bei Canadi-Comeback mit 0:1

Der Kampf um die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga wird für den WAC doch noch zur kleinen Zitterpartie. Am Sonntag kassierten die Kärntner gegen Nachzügler Altach eine 0:1-(0:0)-Heimniederlage und liegen drei Runden vor Ende des Grunddurchgangs nur noch zwei Punkte vor Platz sieben. Marco Meilinger (57.) schoss den WAC k.o. und bescherte Damir Canadi ein gelungenes Comeback in Altach. Die "Ländle"-Elf reichte die Rote Laterne an die Admira weiter.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Der WAC (li. Taferner) biss sich an Altach (Edokpolor) die Zähne aus