Der Wolfsberger AC hat den mit Saisonende ausgelaufenen Vertrag mit Torhüter Alexander Kofler um ein Jahr verlängert. Das gab der Tabellen-Neunte der abgelaufenen Bundesliga-Saison am Sonntag bekannt. Der 31-Jährige geht damit in seine sechste Saison bei den Lavanttalern. Kofler kam 2017/18 auf 24 Liga-Einsätze, verlor im Finish seinen Platz im WAC-Gehäuse jedoch an Christian Dobnik.

