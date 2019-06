Der Wolfsberger AC hat am Mittwoch die Vertragsverlängerung von Tormann Christian Dobnik bekannt gegeben. Der 32-Jährige verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr. Der Klagenfurter war 2010 vom FC Lustenau zu den "Wölfen" gewechselt und kam vergangene Saison nur zu zwei Einsätzen. In der Saison 2011/12 war er mit dem WAC aufgestiegen, nächste Saison spielt er mit den Kärntnern in der Europa League.

Quelle: APA