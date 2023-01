WAC verleiht Vergos bis Saisonende an Lamia

Nach nur einem halben Jahr im Lavanttal verlässt der Grieche Nikolaos Vergos leihweise Fußball-Bundesligist Wolfsberg in Richtung Heimat. Der WAC gibt den Stürmer bis Saisonende an den griechischen Erstligisten PAS Lamia ab, wie der Club am Dienstag mitteilte. Vergos brachte es im Herbst auf elf Einsätze bei den Kärntnern, dabei gelangen dem 26-Jährigen ein Tor und eine Vorlage.

SN/APA/GERD EGGENBERGER/GERD EGGENB Nikolaos Vergos geht nach Griechenland