WAC verlor bei WSG 0:2 - Tiroler Niederlagenserie zu Ende

Der WAC hat im zweiten Fußball-Bundesliga-Spiel unter Neo-Trainer Ferdinand Feldhofer die erste Niederlage kassiert. Die Kärntner verloren am Samstag zum Auftakt der 20. Runde bei Aufsteiger WSG Tirol mit 0:2 (0:2) und verabsäumten es, zumindest für einen Tag in der Tabelle am Dritten Rapid vorbeizuziehen. Die Tiroler beendeten ihre Niederlagenserie, sind aber nach wie vor Schlusslicht.

SN/APA/EXPA/PETER RINDERER Trotz Sieg bleiben die Tiroler Tabellen-Schlusslicht