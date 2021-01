WAC verpflichtet Offensivspieler Röcher von Ingolstadt

Thorsten Röcher kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Der 29-jährige Offensivspieler unterzeichnete beim Europa-League-Sechzehntelfinalisten WAC am Freitag einen Eineinhalbjahresvertrag samt Option für eine weitere Saison. Zuletzt war Röcher beim deutschen Drittligisten Ingolstadt tätig, kam dort aber im Herbst auch wegen Adduktorenproblemen nur in einem DFB-Pokal-Spiel zu einem Kurzeinsatz. Wolfsberg ist seine dritte Bundesliga-Station nach Mattersburg und Sturm Graz.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Im Sturm-Dress wird man Röcher nicht sehen, er heuerte beim WAC an