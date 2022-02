WAC-Verteidiger Lochoshvili als Ersthelfer Mann des Spiels

Dramatische Szenen haben sich am Sonntagabend bei der Bundesliga-Partie Austria gegen WAC in Wien abgespielt. Nach einer Kollision mit einem Gegenspieler lag Austria-Spieler Georg Teigl bewusstlos am Boden, offenbar mit verschluckter Zunge. Schneller als alle Sanitäter reagierte Wolfsbergs Verteidiger Luka Lochoshvili, der dem 31-Jährigen mit einer Hand in den Mund griff, um die Atemwege freizulegen. "Es war eine unglaubliche Leistung von Luka", sagte WAC-Coach Robin Dutt.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Lochoshvili kommt Teigl zu Hilfe