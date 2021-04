WAC vor Heimspiel gegen WSG Tirol unter Druck

Die Ausgangsposition des WAC vor dem Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen die WSG Tirol ist klar. Wollen die Kärntner bei der Vergabe der Startplätze für den Fußball-Europacup ein gewichtiges Wort mitreden, muss in der dritten Runde der Bundesliga-Meistergruppe ein Sieg her. Nachdem man zum Auftakt zwei Niederlagen kassierte, liegen die Wolfsberger zwei Punkte hinter der WSG auf dem sechsten und letzten Platz.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB WAC-Coach Stary fordert drei Punkte gegen WSG Tirol