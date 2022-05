WAC will Punkte aus Salzburg entführen

Im spannenden Rennen um die Europacup-Startplätze will der Wolfsberger AC am Sonntag bei Fußball-Serienmeister Salzburg wertvolle Punkte entführen. WAC-Trainer Robin Dutt wolle gegen "jeden Gegner, egal, gegen wen", etwas Zählbares mitnehmen, sagte der Deutsche vor dem Meistergruppen-Duell am Sonntag (14.30 Uhr) in Wals-Siezenheim.

SN/APA/AGENTUR DIENER/PHILIPP SCHAL Dutt ist in Salzburg gefordert