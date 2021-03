WAC - WSG Tirol als "Finale" um Meistergruppen-Platz

In der Lavanttal-Arena steigt am Sonntag ein Fußball-Bundesliga-Duell mit Finalcharakter. Im Falle eines Sieges über die WSG Tirol würde der fünftplatzierte Gastgeber WAC den Grunddurchgang fix unter den Top Sechs abschließen und damit in der Meistergruppe weiterspielen. Der Tabellensiebente aus Wattens benötigt dringend Punktezuwachs, um die realistische Chance auf das obere Play-off zu wahren.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Stary will WAC mit Sieg über WSG Tirol in Meistergruppe führen