Wacker gab mit 2:0 in Hartberg die Rote Laterne ab

Das bisherige Schlusslicht Wacker Innsbruck hat mit einem 2:0-(2:0)-Erfolg in Hartberg einen Idealstart in die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga hingelegt. Murat Satin (6.) und Zlatko Dedic (17.) sorgten am Samstag für den ersten Sieg nach acht Partien ohne volles Erfolgserlebnis mit nur zwei Punkten, in der Tabelle gab man die Rote Laterne mit 11 Punkten an die Admira (10) ab.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Idealstart für Innsbruck in Hartberg