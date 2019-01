Wacker Innsbruck verkaufte Baumgartner nach Bochum

ÖFB-U21-Teamspieler Dominik Baumgartner verlässt Fußball-Bundesligist Wacker Innsbruck und schließt sich dem deutschen Zweitligisten VfL Bochum an. Über die Ablösesumme für den 22-jährigen Defensivallrounder wollte der Club am Freitagabend keine Angaben machen. In Bochum, wo mit Lukas Hinterseer ein weiterer Österreicher spielt, unterschieb Baumgartner einen Vertrag bis 2022.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Dominik Baumgartner zieht es in die zweite deutsche Liga