Wacker Innsbruck vermeldete: "Schuldenfrei"

Der FC Wacker Innsbruck ist mit 30. Juni 2019 schuldenfrei. "Aus eigener Kraft konnte in den vergangenen zwei Jahren das vorhandene negative Vereinskapital zur Gänze abgebaut werden", gab der Fußball-Club am Montag per Aussendung bekannt. "Was hier, unter diesen schwierigen Voraussetzungen und Bedingungen geschafft wurde, ist einfach unglaublich", sagte Präsident Gerhard Stocker.

SN/APA (EXPA/Haumer)/EXPA/THOMAS HA Die Fans können aufatmen, der verein ist schuldenfrei