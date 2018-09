Walke kehrt gegen St. Pölten ins Salzburg-Tor zurück

Ex-Kapitän Alexander Walke kehrt am Samstag (17.00 Uhr) im Fußball-Bundesliga-Schlager beim ersten Verfolger SKN St. Pölten ins Tor von Tabellenführer Red Bull Salzburg zurück. Der 35-jährige Deutsche löst auch im Hinblick auf das Europa-League-Gastspiel am folgenden Donnerstag bei RB Leipzig Cican Stankovic ab. Das gab Salzburg-Trainer Marco Rose am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt.

Wegen einer Muskelverletzung im Hüftbereich hat Walke in dieser Saison erst ein Pflichtspiel für die Bullen bestritten - am 22. Juli im Cup beim Viertligisten ASKÖ Oedt (6:0). "Alex wird am Samstag spielen, weil er auch vor diesem Spiel in Leipzig Spielpraxis braucht", erklärte Rose. "Ich habe vollstes Vertrauen in ihn und er ist sehr gut drauf."

Grundsätzlich gelte aber weiterhin die mit den Torhütern schon vor Saisonbeginn klar abgesprochene Regelung: Walke steht international und im Cup im Tor, Stankovic in der Liga. Der 25-jährige ÖFB-Teamkeeper hatte den erfahreneren Walke wegen dessen Verletzung zuletzt aber in allen Bewerben vertreten - und dabei zumeist überzeugt.

Bei Stürmerstar Munas Dabbur gab es leichte Entwarnung. Der Israeli laboriert nach seiner Auswechslung im Länderspiel in Nordirland (0:3) lediglich an leichten Adduktorenproblemen, ist für den Auftritt in St. Pölten aber dennoch fraglich. Zlatko Junuzovic kehrte nach seiner Oberschenkelverletzung am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurück. Das Gastspiel beim Ligazweiten kommt für den Mittelfeld-Routinier aber definitiv zu früh.

Fredrik Gulbrandsen trainiert schon länger wieder mit der Mannschaft, ist laut Rose aber ebenfalls keine Option von Beginn an. "Er hat noch körperliche Defizite", sagte der Coach über den Norweger. Grundsätzlich sei es aber erfreulich, "weil man sieht, dass die Spieler langsam zurückkommen". Auch bei Smail Prevljak äußerte sich Rose zuversichtlich, dass er kürzer ausfallen könnte als ursprünglich angenommen. "Der Knöchel wird immer dünner."

In der Länderspielpause stand Rose wegen 14 Abstellungen nur eine Rumpftruppe zur Verfügung. "Wir haben gut trainiert und gute Einheiten hinter uns gebracht", meinte der Deutsche dennoch. "Es hat Spaß gemacht. Zeitweise waren mehr Betreuer am Platz als Spieler", ergänzte Walke. "Wir haben aber sehr ordentlich trainieren können." Am Mittwoch etwa gemeinsam mit den Akteuren des Zweitteams FC Liefering.

Von diesem hatte sich Luca Meisl im Sommer leihweise in Richtung St. Pölten verabschiedet. Unter Rose gewann das Innenverteidiger-Talent 2017 mit Salzburgs U19 die UEFA Youth League. Rose verfolgt die Entwicklung des 19-Jährigen genau. "Wir haben vor zwei Tagen telefoniert und waren beide der Meinung, dass das (das Leihengagement in St. Pölten/Anm.) der richtige Schritt für ihn ist, weil er ganz einfach die wichtige Spielpraxis in der Bundesliga bekommt."

Bisherige Ergebnisse in der Bundesliga

St. Pölten - Salzburg 29. April 2018 0:2 Salzburg - St. Pölten 18. Februar 2018 4:0 St. Pölten - Salzburg 5. November 2017 1:3 Salzburg - St. Pölten 20. August 2017 5:1 St. Pölten - Salzburg 22. April 2017 1:2 Salzburg - St. Pölten 11. Februar 2017 2:0 St. Pölten - Salzburg 23. Oktober 2016 1:5 Salzburg - St. Pölten 6. August 2016 2:0

Im ÖFB-Cup gab es zwei weitere Spiele zwischen den Clubs: Das Pokalfinale am 14. Mai 2014 entschied Red Bull Salzburg gegen den damaligen Zweitligisten St. Pölten mit 4:2 für sich. Und ebenfalls im ÖFB-Cup (erste Runde) konnte sich Red Bull Salzburg am 13. August 2010 mit 4:1 bei den St. Pöltener Amateuren durchsetzen.



Quelle: APA