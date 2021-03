Walter Knaller ab Mitte Mai Leiter der Admira-Akademie

Walter Knaller kehrt ab Mitte Mai innerhalb der Fußball-Bundesliga von Rapid zur Admira zurück. Der 63-Jährige wird in der Südstadt gemeinsam mit Dino Buric die sportliche Leitung der Admira-Akademie übernehmen, wie beide Clubs am Donnerstagvormittag mitteilten. Um diesen Posten übernehmen zu können, bat der Kärntner darum, dass sein auslaufender Vertrag als Rapid-Nachwuchscoach nicht verlängert wird.

Knaller, der in seiner aktiven Karriere 352 Pflichtspiele für die Niederösterreicher absolvierte, dabei 127 Tore erzielte und in die Jahrhundert-Elf der Admira gewählt wurde, unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Der ehemalige Stürmer betreute in seiner Trainerkarriere auch mehrmals die Profimannschaft der Südstädter (zuletzt von 2013 bis 2015) und war bereits von 2008 bis 2013 sportlicher Leiter der Admira-Akademie. Seit Juli 2015 war als verantwortlicher Coach des U15-Akademieteams von Rapid tätig.

"Alles aufzuzählen, was Walter Knaller in seiner bisherigen Laufbahn - egal ob als Spieler oder Trainer - schon für den FC Flyeralarm Admira geleistet hat, würde den Rahmen sprengen. Wie gut er mit Nachwuchsspielern umgehen kann, hat er nicht nur schon viele Jahre bei der Admira, sondern auch zuletzt bei Rapid gezeigt. Wir freuen uns daher sehr, dass es uns gelungen ist, Walter heimzuholen, heim zu seiner Admira", wurde Sportdirektor Franz Wohlfahrt in der Aussendung der Südstädter zitiert.