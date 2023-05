Wann Red Bull Salzburg leidet: Im vollen Haus heißt es hellwach bleiben

Seit 39 Spielen ist Red Bull Salzburg in der Liga ohne Heim-Niederlage. Diese Serie wird am Sonntag gegen Rapid verteidigt. Welche kritische Phase die Bullen dabei vor allem Phase überstehen müssen.

Drei Heimspiele stehen für Fußballmeister Red Bull Salzburg bis zum Saisonende am 3. Juni noch auf dem Programm. Im Idealfall wollen die Bullen nach dem letzten Spiel in der Red-Bull-Arena am 28. Mai den Titel feiern. Um in der vorletzten Runde als Meister festzustehen, wird es aber nötig sein, die beiden Heimspiele zuvor, am Sonntag gegen Rapid und dann gegen Sturm Graz, zu gewinnen. Eines ist schon jetzt sicher, alle drei Partien werden vor einer prächtigen Kulisse stattfinden. An die ...