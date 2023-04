Warum bei Red Bull Salzburg vor dem Topspiel Unruhe herrscht

Vor dem Schlager in der Bundesliga am Sonntag gegen Sturm Graz sorgte eine Meldung um Trainer Matthias Jaissle für Aufsehen. Die Bullen könnten bei einer Niederlage die Tabellenführung an die Grazer verlieren. Und was passiert dann in Zukunft?

BILD: SN/GEPA PICTURES Salzburg-Trainer Matthias Jaissle soll bei Eintracht Frankfurt auf der Wunschliste stehen.

Es brodelt wieder einmal gewaltig in der Gerüchteküche betreffend Transfers von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg. Es geht dabei allerdings aktuell nicht um Profis der Bullen von Noah Okafor bis Luka Sucic oder Torhüter Philipp Köhn, die bei zahlreichen Clubs aus den europäischen Topligen auf der Wunschliste stehen sollen, sondern um den Trainer. Wie "Sky" am Montagabend berichtete, ist Matthias Jaissle der erste Kandidat auf der Nachfolger-Liste für Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt, falls der Oberösterreicher seinen Vertrag beim Europa-League-Sieger 2022 nicht verlängern sollte. Glasner hat ein Verlängerungsangebot vorliegen, zögert aber mit der Unterschrift. Er soll eher mit einem Vertrag bei einem Club in der englischen Premier League liebäugeln. Jaissle soll mit der Eintracht bereits Gespräche geführt haben. Matthias Jaissle hat Ausstiegsklausel Aber erst am vergangenen Samstag hatte Glasner im ZDF-Sportstudio erklärt: "Ich habe bei Frankfurt Vertrag bis 2024, ich fühle mich wahnsinnig wohl hier bei der Eintracht. Ich fühle mich in der Stadt richtig wohl. Und von daher gehe ich davon aus, dass ich nächstes Jahr wieder hier auf der Bank sitze." Eine klare Aussage, die aber im Fußballgeschäft wenig zu bedeuten hat. Wie auch jene Worte von Jaissle, der sich ebenfalls bei den Bullen sehr wohl fühlt: "Red Bull ist ein überragender Arbeitgeber. Es gibt überhaupt keinen Anlass, sich überhaupt Gedanken zu machen." Jaissle hat in Salzburg Vertrag bis 2025. Für Sommer 2024 sei eine Ausstiegsklausel im niedrigen einstelligen Millionenbereich in Jaissles Kontrakt. Der 35-Jährige könnte aber "dank einer mündlichen Zusage" bereits nach Ende dieser Saison wechseln, berichtet Sky.