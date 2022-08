Was der Abgang von Camara für Red Bull Salzburg bedeutet

Der Mittelfeldspieler wechselt nach langem Tauziehen um kolportierte 15 Millionen Euro in die Ligue 1 zu AS Monaco.

"Wir haben mit dem Transfer geplant", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund im Rahmen des Bundesliga-Heimspiels gegen den WAC (2:1) kurz und knapp zur Causa Camara. Nicht geplant war allerdings, dass der Wechsel des 22-jährigen Maliers zur wochenlangen Hängepartie wurde.

Nach mehreren gescheiterten Transfergesprächen mit Clubs aus der englischen Premier League spielt Mohamed Camara künftig also für AS Monaco in der französischen Ligue 1. Seit Sonntag, 10.30 Uhr, ist der Transfer offiziell. Camara verlässt die Bullen nach drei Meistertiteln, ...