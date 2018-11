Was Red Bull Salzburg unschlagbar macht

Weder national noch international konnte bisher ein Gegner Österreichs Fußballmeister in der laufenden Saison besiegen. Diese Faktoren spielen zusammen, damit Marco Roses Team so stark ist.

In diesem Herbst ist der Glanz der Roten Bullen nahezu makellos. Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Mattersburg am Sonntag (14.30 Uhr, live in Sky) hält die Mannschaft von Trainer Marco Rose bei 28 ungeschlagenen Spielen (22 Bewerbs- und sechs Testspiele).

Die Chance auf drei Titel - Meisterschaft, Cup und Europa League - lebt. Dass man Österreichs Meister sogar als seriösen Kandidaten für den Gewinn der Europa League einschätzt, sagt viel aus über die Art, in der sich Stefan Lainer und Co. präsentierten. Wie wurde das Team noch stärker?



Selbstvertrauen. Wer auf internationaler Bühne gegen Dortmund, Lazio Rom und Marseille bestanden hat, braucht sich vor keinem Gegner mehr zu fürchten. Zum vermeintlich stärkeren Partnerclub RB Leipzig reisten Salzburgs Bullen in der Europa League mit dem erklärten Ziel, zu gewinnen. Entsprechend selbstbewusst traten sie auf und machten ihre Vision wahr. Co-Trainer Alexander Zickler sagte im Vorfeld des Mattersburg-Spiels: "Wir wissen auf Grund des Vorjahres, was wir können und was für uns international drin ist. Deshalb wollten wir das auch wieder zu ,unserem Bewerb' machen."



Powerfußball. Die Salzburger kennen nur Vollgas, und das bis zum Schlusspfiff. Andere sparen ihre Kräfte bei einer klaren Führung, die Bullen marschieren weiter. Diese Einstellung as hilft dann, wenn es einmal eng wird: Kein Team trifft so oft noch in den letzten Minuten.

Begeisterte Fans. Den erfrischenden Offensivfußball honorieren auch die Zuschauer. Kamen bei der Euphorie der frühen Red-Bull-Jahre vorwiegend Event-Fans, so steht jetzt der Sport im Mittelpunkt. Das Publikum pusht die kickenden Akteure zusätzlich. Selbst morgen gegen Mattersburg sollte gute Stimmung herrschen. Für das Europa-League-Heimspiel gegen Leipzig (29. November) sind schon jetzt mehr als 25.000 Tickets verkauft.



Kaderqualität. Trotz der Abgänge von Klassespielern wie Valon Berisha und Duje Caleta-Car ist Red Bull Salzburg nicht schwächer geworden. Alexander Zickler sagt: "Uns hat sicher geholfen, dass wir heuer nur wenig Abgänge hatten und die meisten Spieler halten konnten." Auf nahezu jeder Position steht gleichwertiger Ersatz bereit. Marco Roses Spieler sind zudem so flexibel, dass der Trainer System und Spielanlage immer wieder variieren kann. So bleibt das Bullen-Team für die Gegner schwer ausrechenbar.



Treffsichere Torjäger. Munas Dabbur hat alle Zweifler widerlegt: Der israelische Stürmer hat heuer in 21 Einsätzen schon 18 Tore erzielt und sechs vorbereitet. Eine Quote, die schon fast an die Salzburger Allzeitgröße Jonatan Soriano erinnert. Zickler, selbst einst ein Klassestürmer, sagt: "Munas spürt, dass ihm das Trainerteam vertraut." Auch die übrigen Offensivkräfte Fredrik Gulbrandsen, Smail Prevljak und Takumi Minamino Iiefern zuverlässig ab.



Der Trainer. Marco Rose steht als Coach, der kaum ein Spiel verliert, längst auf der Wunschliste vieler Topclubs. Dennoch lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen und wirkt in seinem erst zweiten Jahr bei den Profis souverän wie ein altgedienter Trainerfuchs.



Jung und alt. Die Mischung stimmt: Die Aufsteiger Hannes Wolf und Xaver Schlager haben den Sprung vom Talent zum zuverlässigen Profi geschafft. Sie gehen unbekümmert, selbstbewusst und frech in jedes Spiel. Das respektieren die Anhänger ebenso wie den Einsatz der Routiniers wie Andreas Ulmer, Stefan Lainer oder Zlatko Junuzovic.

Fraglich sind für Sonntag Torhüter Cican Stankovic (Nasenbeinbruch) und Ray Yabo (Knöchel). Aus Anlass des "Ski and Charity Day" geht ein Euro pro Zuschauer an die Stiftung "Wings for Life", die Mannschaft will für jeden Saisontreffer einen Betrag drauflegen.