Wo wäre die Austria Salzburg heute ohne Red Bull? Es gäbe Hausmannskost statt internationaler Festmahle - und vielleicht einen Scheich als Besitzer.

Am 7. April 2005 staunten die Leser der "Salzburger Nachrichten" über die Schlagzeile "Red Bull kauft Austria Salzburg". Bis dahin hatte Firmengründer Dietrich Mateschitz in konsequenter Verfolgung seiner Marketingstrategie nur Einzelsportler der wilden Sorte unterstützt. Nun wollte er in dem ...