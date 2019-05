Wattens könnte Rückkehr in höchste Spielklasse fixieren

Die WSG Wattens steht nach fast einem halben Jahrhundert im Unterhaus vor der Rückkehr in Österreichs höchste Spielklasse. Die in der 2. Liga voran liegenden Tiroler könnten den Bundesliga-Aufstieg am Mittwochabend (19.10 Uhr) mit einem Heimsieg über Austria Lustenau fixieren, sollte Verfolger Ried zeitlich auswärts bei Blau Weiß Linz Punkte liegen lassen.

SN/GEPA pictures Auf Erfolgskurs: Wattens-Spieler David Gugganig, Ione Agoney Jimenez Cabrera und Ignacio Jauregui beim 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Liefering.