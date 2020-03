Wattens-Spieler Walch beendet mit Saisonende Profikarriere

Der Tiroler Clemens Walch wird seine Fußball-Profikarriere mit Ende der Saison beenden. Das gab die WSG Tirol am Donnerstag in Wattens bekannt. Der 30-Jährige fehlt seinem Verein derzeit wegen einer Knieverletzung und ist damit auch am Samstag in der Bundesligapartie in Hartberg nicht mit dabei.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Walch im Dress der Rieder