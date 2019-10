Mit einem 5:0-Kantersieg gegen ASK Ebreichsdorf polierte Salzburg die ohnehin schon blendende Cup-Bilanz weiter auf.

Titelverteidiger Red Bull Salzburg ist, wie erwartet, ins Viertelfinale des österreichischen Fußballcups eingezogen. Im Duell David gegen Goliath blieb die Sensation aus, die Bullen setzten sich am Mittwochabend in der BSFZ-Arena in Maria Enzersdorf klar mit 5:0 (3:0) gegen den ...