Westderby zwischen Salzburg und Tirol verspricht Brisanz

WSG Tirol ist die Überraschungsmannschaft der noch kurzen Saison 2021. Der Außenseiter steht am Samstag gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg vor seiner ganz großen Bewährungsprobe.

Viele Jahre gehörten die Westderbys zwischen Salzburg und Wacker Innsbruck zum Besten und brisantesten was der österreichische Fußball zu bieten hatte. Aber seit dem Einstieg von Red Bull 2005 in Salzburg in das Fußballgeschäft ging die Schere zwischen den beiden Clubs weit auseinander. Salzburg stieg zum Serienmeister auf, Wacker Innsbruck kickt mittlerweile in der zweiten Liga. Am Samstag steht aber endlich wieder einmal ein Westderby, das viel Spannung und Emotionen verspricht auf dem Programm. Denn die WSG Tirol ist sensationell ...