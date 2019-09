Gerald Baumgartner und Klaus Schmidt schließen Manipulation bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber Mattersburg kategorisch aus.

Der nach dem großen Fußball-Wettskandal in Österreich verurteilte Ex-Nationalspieler Sanel Kuljic hat am Donnerstag in einem Boulevard-Medium behauptet, dass in der österreichischen Bundesliga weiter Spiele verschoben werden. "Ja, es werden in Österreichs höchster Liga weiterhin Spiele manipuliert", erklärte der Salzburger. ...