Wichtiger Hartberg-Sieg bei Schopps Jubiläumsspiel

Viel besser hätte Markus Schopps Comeback auf der Trainerbank des TSV Hartberg nicht verlaufen können. Die Steirer feierten am Sonntag in ihrem 100. Fußball-Bundesliga-Match unter der Leitung des Ex-Teamspielers einen 1:0-Sieg bei der SV Ried und reichten damit die Rote Laterne an die Innviertler weiter. Beim neuen Schlusslicht hängt nun der Haussegen nach der ersten Oberhaus-Heimpleite überhaupt gegen Hartberg schief - ebenso wie bei Altach nach dem Heim-0:1 gegen den LASK.

Erfolgreiches Comeback von Schopp bei Hartberg