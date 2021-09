Wider die Ergebniskrise: LASK will in Klagenfurt nachlegen

Beflügelt vom Befreiungsschlag in Helsinki macht der LASK in Klagenfurt Station. Der 2:0-Sieg in der Fußball-Conference-League hellte nach tristen Tagen die Linzer Stimmung auf, nun soll unter dem zum Cheftrainer beförderten Thalhammer-Co Andreas Wieland nach sechs sieglosen Partien auch in der Liga nachgelegt werden. Die Austria verteidigt vor dem Spiel der 8. Bundesliga-Runde am Sonntag (14.30 Uhr) zwei Punkte Vorsprung und erwartete ein "offenes Match".

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Wieder heißt das Duell Schwarz-Weiß gegen Violett